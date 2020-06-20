Хух-Хото, Китай, , 03:25 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия на границе Внутренней Монголии и провинции Хэбэй на севере Китая унесло жизни семи человек, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Еще один человек получил ранения. Инцидент произошел около 7:42 по местному времени на границе уезда Шанду во Внутренней Монголии и уездоа Шанъи в Хэбэй. Полуприцеп протаранил миниавтобус, где ехали восемь человек, по данным бюро по чрезвычайным ситуациям города Уланчаб.

Семеро человек, находившихся на борту миниавтобуса погибли, еще одни человек с ранениями доставлен в больницу. Расследование продолжается.