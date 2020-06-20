Москва, , 04:05 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить озвученную в СМИ информацию о мошеннических действиях фирмы в Санкт-Петербурге, посетитель которой скончался после выстрела в голову. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба СК РФ.

«Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

В сообщении ведомства отмечается, что по данным СМИ, в течение нескольких лет фирма, работающая в городе, фактически обманывала своих клиентов и некоторые из них уже обращались в правоохранительные органы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший тяжёлое ранение в голову на Невском проспекте 4 июня 2020 года. В связи со смертью потерпевшего преступные действия стрелявшего в студента из травматического пистолета Заура Каримова теперь считаются убийством — ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также привлечены к уголовной ответственности и подельники Каримова, подозреваемые в мошенничестве.

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