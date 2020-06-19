Нижний Новгород, 19 июня 2020, 23:22 — REGNUM Четыре человека погибли в смертельном ДТП с участием двух автомобилей под Нижним Новгородом. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла около 22:00 мск в Дальнеконстантиновском районе, на 76-м километре автотрассы «Нижний Новгород — Саратов». Столкнулись два автомобиля марки «Лада».
В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Ещё один пострадавший был госпитализирован в больницу города Арзамаса.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП, ставшего причиной гибели четырёх человек, устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Jaguar в Москве. В результате ДТП пострадал один человек.
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