Нижний Новгород, , 23:22 — REGNUM Четыре человека погибли в смертельном ДТП с участием двух автомобилей под Нижним Новгородом. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла около 22:00 мск в Дальнеконстантиновском районе, на 76-м километре автотрассы «Нижний Новгород — Саратов». Столкнулись два автомобиля марки «Лада».

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека, в том числе один ребёнок. Ещё один пострадавший был госпитализирован в больницу города Арзамаса.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и представители экстренных служб. Обстоятельства и причины ДТП, ставшего причиной гибели четырёх человек, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Jaguar в Москве. В результате ДТП пострадал один человек.

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