Афины , , 23:00 — REGNUM Крупный лесной пожар разбушевался к северу от столицы Греции, города Афины. Об этом 19 июня сообщает агентство Associated Press.

Пламя пожара подошло близко к крупной автомагистрали, ведущей в город. В настоящее время движение на автомагистрали перекрыто, автомобили отправляют на объездные автодороги. К месту пожара направлена колонна спецтехники.

Уточняется, что к тушению пожара привлечены дроны и вертолёты. Над городом наблюдается сильное задымление. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о лесном пожаре на северной оконечности Афона в Греции. Предполагается, что причиной пожара стал удар молнии.

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