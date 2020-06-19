Пермь, , 22:48 — REGNUM Обстоятельства гибели в бассейне шестилетней девочки устанавливают следователи в Перми. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю.

Трагедия произошла в Индустриальном районе города на территории одного из банных комплексов. По данным следствия, 43-летняя женщина и её шестилетняя дочь отдыхали в бане, в какой-то момент ребёнок остался без присмотра и утонул в бассейне.

В отношении матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время проводится расследование уголовного дела, опрашиваются свидетели происшествия, назначены необходимые экспертизы. Женщина в ближайшее время будет протестирована на содержание алкоголя в крови.

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