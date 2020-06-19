Тамбов, , 22:29 — REGNUM Мать с восьмимесячным ребёнком, пропавшие почти четверо суток назад, были найдены погибшими в Тамбовской области. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Тела женщины и ребёнка были найдены в водоёме в селе Новоюрьево. Следов насильственной смерти на телах обнаружено не было. Для определения точной причины гибели матери и ребёнка была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Женщина 28-ми лет ушла из дома вместе со своей восьмимесячной дочерью 16 июня. С тех пор о её местонахождении ничего известно не было. Полиция и сотрудники Следственного комитета начали поиски пропавших, в которых приняли участие и волонтёры отряда «Лиза Алерт», а также добровольцы из числа местных жителей.

По факту исчезновения женщины с ребёнком было заведено уголовное дело по статье об убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух погибших детях, которых нашли после трёх дней поисков в Карачаево-Черкесии.

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