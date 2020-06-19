Торонто, Канада, , 22:13 — REGNUM Как минимум один человек погиб в результате стрельбы в канадском городе Торонто. Об этом 19 июня сообщает телеканал Global News.

По предварительным данным, двое неизвестных открыли стрельбу по прохожим около 11:40 по местному времени (18:40 мск). После стрельбы злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобиле.

В настоящее время полиция начала расследование инцидента. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в центре Торонто, в результате которой пострадали три человека, один из них позднее скончался в больнице. Двое неизвестных, расстрелявших прохожих, скрылись с места ЧП на автомобиле.

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