Москва, , 21:16 — REGNUM Женщину 56-ти лет спасли от нападения крупной собаки сотрудники Росгвардии на востоке Москвы. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Росгвардии по городу.

Женщину, пытавшуюся отбиться от крупной собаки заметили сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования территории в Восточном административном округе города. Сотрудники попытались помочь женщине, но агрессивное животное набросилось уже на них.

Тогда, в соответствии с законом и для защиты жизни и безопасности женщины росгвардейцы решили применить табельное оружие. Один из сотрудников произвёл выстрел вверх, но собаку это не остановило. Тогда росгвардеец вынужден был сделать выстрел в сторону собаки.

Женщина получила рваные раны рук, ей была вызвана скорая помощь, пострадавшая была госпитализирована. Было установлено, что собака сбежала из частного дома, при этом калитка дома была открыта, а на собаке не было намордника. По факту нападения собаки на женщину начата проверка.

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