Москва, , 21:03 — REGNUM Стрельбу в жилом доме на Бескудниковском бульваре на севере Москвы устроила женщина, а пострадавшим оказался её бывший супруг. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД.

Стрельба произошла из пневматического пистолета. При этом у мужчины серьёзных повреждений не выявлено, в госпитализации он не нуждается.

Причиной происшествия, по имеющейся информации стал бытовой конфликт.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в жилом доме на улице Приорова в Москве произошла стрельба в результате которой было убито четыре человека.

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