Липецк, , 20:48 — REGNUM В отношении 31-летнего жителя города Липецка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

По предварительной версии следствия, 17 июня на Сокольском железнодорожном мосту поссорились двое мужчин, и подозреваемый столкнул своего 27-летнего знакомого в воду. Тот не умел плавать и утонул.

Тело увидели местные жители, которые вызвали экстренные службы. 17 июня водолазы извлекли его из воды. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.