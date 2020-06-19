Москва, , 20:45 — REGNUM В Москве сотрудники Росгвардии спасли 56-летнюю жительницу столицы, на которую напала собака породы тибетский мастиф. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

Отмечается, что во время патрулирования территории представители Росгвардии заметили, что пожилая женщина пытается отбиться от большой собаки. Попытки прогнать пса успехом не увенчались. Вместо того чтобы убежать животное набросилось на росгвардейцев.

В итоге сотрудникам силового ведомства пришлось применить огнестрельное оружие и выстрелить в собаку. Погибло животное или нет не сообщается. Что касается женщины, то она была госпитализирована с рваными ранами руки.

Как удалось выяснить в последствии, собака выбежала на улицу с территории частного дома через открытую калитку. По данному факту проводится разбирательство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по подозрению в жестоком обращении с животными задержали 37-летнюю жительницу города.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичку задержали за жестокое обращение с йоркширским терьером