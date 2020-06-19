Москва, , 20:38 — REGNUM Информацию о стрельбе в квартире жилого дома проверяют сотрудники полиции в Москве. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

По предварительным данным, инцидент произошёл в доме на Бескудниковском бульваре. Сотрудниками полиции было установлено, что между мужчиной и женщиной произошёл бытовой конфликт, в ходе которого женщина схватила пневматическое оружие и выстрелила из него в оппонента.

Медицинская помощь никому из участников конфликта не понадобилась. В настоящее время сотрудники полиции проводят беседу с участниками конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о перестрелке в жилом доме в Москве.

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