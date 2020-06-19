Курск, , 19:57 — REGNUM Житель города Курска Дмитрий Тарасов 13 июня спас тонувшего ребёнка из реки Тускарь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации области.

В районе Светлого проезда он видел, как с навесного моста в воду прыгнули двое детей. Через несколько минут прохожие стали звать на помощь. Один из детей уходил под воду, а второй пытался его удержать.

«Я сразу крикнул одному из них, чтобы отплывал в сторону, а сам бросился в воду. Через несколько секунд я находился уже около парнишки. На удивление мальчик был спокоен. Я объяснил ему, чтобы держался за меня, и мы поплыли», — рассказал Дмитрий Тарасов.

Спасённый им из воды мальчик не пострадал. Однако в Курской области с начала купального сезона утонули четыре человека, в том числе один ребёнок. Все они плавали в «диких» местах, не оборудованных для отдыха.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области утонул 15-летний подросток