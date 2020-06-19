Вашингтон, , 19:55 — REGNUM Проблемы в работе популярного мессенджера WhatsApp отметили пользователи ряда стран мира. Об этом 19 июня сообщается на сайте мониторингового сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки в работе мессенджера жаловались жители европейских стран, в том числе Германии, Италии, Великобритании, Испании, Нидерландов. Проблемы в функционировании мессенджера отметили и жители стран Латинской Америки, а также в США, Сингапуре, Индии и ОАЭ. В России сбои в работе WhatsApp возникли у жителей Москвы.

Около 67% жалоб поступили от пользователей на невозможность посмотреть, когда их контакты последний раз заходили в сеть. Ещё 28% отметили проблемы с соединением, а 4% не смогли войти в свою учётную запись.

Ранее ИА REGNUM сообщало о новой функции в WhatsApp, которая позволит зайти в учётную запись с четырёх устройств одновременно. В настоящее время функция добавлена лишь в тестовую версию мессенджера для разработчиков.

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