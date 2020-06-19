Нижневартовск, Югра, , 19:37 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное по факту возгорания резервуара с нефтепродуктами под Нижневартовском. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, вечером 12 июня 2020 года произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов на территории ООО «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение». В результате пожара пострадали два оператора технической установки 37 и 38-ми лет. Они были госпитализированы с сильными ожогами.

Следствие считает, что сотрудники предприятия нарушили требования промышленной безопасности при эксплуатации товарно-сырьевой установки стабилизации нефти. В результате чего произошло возгорание нефтепродуктов в резервуаре.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

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