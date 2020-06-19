Холмск, Сахалинская область, , 19:32 — REGNUM Медведь, загрызший пожилую дачницу, был ликвидирован оперативной группой «Сахалинских лесничеств» на Сахалине. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

Медведь совершил нападение на пожилую женщину в Холмском районе и нанёс ей травмы, несовместимые с жизнью. После ЧП губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко провёл заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По итогам заседания во всех лесничествах были созданы группы из числа опытных инспекторов и охотников для поиска и отстрела потенциально опасных хищников.

Запланирована разъяснительная работа с населением, а организациям, работающим в лесу, разосланы инструкции с правилами поведения на случай выхода медведей к людям. В частности, рекомендуется использовать отпугивающие пневматические горны, перцовые спреи и другие устройства. Каждый случай обращения граждан в связи с выходом медведя к людям будет отрабатываться оперативной группой «Сахалинского лесничества».

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении медведя на женщину в дачном посёлке рядом с городом Холмском на Сахалине.

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