Сиена, Италия, , 19:31 — REGNUM Бывший пилот «Формулы-1» Алессандро Занарди в пятницу, 19 июня, попал в ДТП в окрестностях Сиены, передают местные СМИ.

По предварительным данным, произошло столкновение транспортного средства Занарди (так называемого «ручного велосипеда») и грузовика.

Бывший гонщик «Формулы-1» был доставлен в больницу на вертолете, его состояние оценивается как тяжелое.

В 2001 году Занарди попал в тяжелую аварию в гонках CART, врачам пришлось ампутировать ему обе ноги до колена.