Новосибирск, , 19:13 — REGNUM Возгорание общей площадью 200 кв. метров произошло в офисно-торговом здании в городе Новосибирске. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар произошёл в трёхэтажном здании с выходом на мансарду, расположенном на улице Мичурина. Огнём охвачены третий и четвёртый этажи здания.

Тушение проводится по второму рангу сложности, на месте работают десять единиц спецтехники. Борьба с огнём осложнена особенностями конструкции здания и наличием горючего утеплителя на мансардном этаже. По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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