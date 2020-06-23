Архангельск, , 00:17 — REGNUM Архангельская область под водой: такого не было давно, весенний паводок принес небывалый ущерб. О том, как пытается область справиться с последствиями происшествия, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Станулевич.

В 2020 году паводок в Архангельской области прошел на таких высоких уровнях, что по Северной Двине несло крыши Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Районные администрации подали документы на 52 миллиона ущерба мостам и дорогам всех уровней собственности. В прошлом году ущерба мостам и дорогам не было нанесено вообще. Но и это еще не все: районы подали заявки на выплату единовременного пособия пострадавшим на сумму 8 млн рублей, компенсация материального ущерба оценена в такую же сумма. И снова: в прошлом году заявок на возмещение ущерба не было. Так откуда берет регион такие средства?

Ответ: из областного бюджета. Федеральный бюджет не участвует в этой задаче, при том, что его помощь была бы, мягко говоря, не лишней. Дело в том, что очень сложно заранее предсказать паводок с большим ущербом, в нынешнем году то, что случится аномалия, проявилось только за две недели до начала ледохода, когда совпали два фактора — высокие уровни паводка и осадки выше нормы. А предсказать совпадение этих двух факторов нельзя. Но зато можно готовиться к тому, что паводок будет аномальным, — готовиться каждый год, по-серьезному, с использованием совсем иных сумм, нежели выделяются сейчас.

Читайте статью Владимира Станулевича «Архангельская область под водой: такого не было давно».