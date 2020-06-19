Санкт-Петербург, , 18:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге 22-летняя дочь бывшего депутата Государственной Думы Дениса Волчека, который в настоящий момент находится под арестом по обвинению в мошенничестве в крупном размере, сбила переходившего дорогу по пешеходному переходу ребенка. Идет доследственная проверка.

В Петербурге дочь экс-депутата ГД сбила ребенка на пешеходном переходе.



Группа в vk «Дорожный инспектор». Фото:vk.com/dorinspb

Изначально ГИБДД сообщало, что за рулем находился мужчина, однако данный факт опровергла очевидец, которая и обратила внимание СМИ на данное ДТП. Об этом 19 июня пишут в группе во «ВКонтакте» «Дорожный инспектор».

О ДТП в Петроградском районе Санкт-Петербурга с участием пятилетнего мальчика стало известно еще 16 июня. Как сообщали в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, около 19:05 на Чкаловском проспекте у дома №50, 33-летний водитель-мужчина, управляя автомобилем Range Rover, совершил наезд на пешехода в зоне действия пешеходного перехода. Пострадал мальчик пяти лет, который переходил дорогу в сопровождении взрослых, он был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Однако очевидец по имени Арина опубликовала в одной из социальных сетей информацию, что за рулем был не мужчина, а молодая девушка. На это утверждение обратили внимание СМИ, которые смогли получить запись с наружных видеокамер. Таким образом выяснилось, что за рулем внедорожника была дочь известного деятеля Дениса Волчека Яна. Факт путаницы с полом водителя признали в дорожной полиции. Комментировать произошедшее в семье Волчека СМИ отказались.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти сегодня, 19 июня, пояснили, что ошибку с полом водителя допустили сотрудники пресс-службы регионального УГИБДД.

«Со стороны инспекторов ДПС, которые оформляли дорожно-транспортное происшествие, никаких действий по фальсификации данных совершено не было. Водитель совершивший наезд, попыток скрыться не предпринимал», — подчеркнули в полиции.

Из-за тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, материалы по данному ДТП переданы следователям ГСУ ГУ МВД России, назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Отметим, 17 июня Пресненский районный суд Москвы постановил оставить бывшего депутата Государственной думы Дениса Волчека и второго обвиняемому по делу о крупном мошенничестве, под стражей ещё на три месяца. Он останется под арестом до 22 сентября. Как считает следствие, Волчеки и Плиев пообещали бывшему совладельцу банка «Ренессанс» решить вопрос об уголовном деле, которое якобы могли возбудить против него. За это они запросили почти €1,5 млн.

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