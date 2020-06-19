Москва, , 18:10 — REGNUM В одном из жилых домов Москвы произошла перестрелка. Об этом сообщает «Пятый канал».

Инцидент, по сведениям телеканала, произошел в жилом доме на Бескудниковском бульвар. Конфликт случился между двумя соседями.

«Проживающий внизу мужчина по неизвестным пока причинам выстрелил в соседа сверху. Последний получил ранение руки», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе стрельбы в одном из жилых домов Москвы погибли четыре человека.

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