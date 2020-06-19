Москва, , 17:57 — REGNUM В Москве йоркширский терьер погиб в результате жестоких действий. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошёл у жилого дома по улице Каховка. Потерпевшая гуляла с йоркширским терьером, и у неё произошёл словесный конфликт с мужчиной и женщиной. Неожиданно оппонентка схватила собаку и дважды ударила головой об асфальт. Питомец скончался. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Полиция задержала подозреваемую, ей оказалась 37-летняя москвичка. Комментировать свои действия она не стала.

Возбуждено уголовное дело по 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.