Саратов, , 18:04 — REGNUM Следственные органы Саратовской области продолжают расследование уголовного дела, возбужденного после убийства в октябре 2019 года 9-летней девочки в Саратове. Подозреваемому 35-летнему мужчине предъявлено новое обвинение по пунктам «в, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Выяснилось в ходе следствия, что 9 октября 2019 года около 7:40 подозреваемый находился около гаража на территории ГСК недалеко от дома на улице Высокая, 21 в Саратове. В это время он заметил девочку, которая шла в школу, и подошел к ней. Мужчина схватил ребенка за шею и против ее воли переместил в заброшенный гараж, где повалил на пол и совершил действия сексуального характера. Девочка кричала о помощи и пыталась вырваться. Опасаясь быть найденным, злоумышленник задушил девочку сначала руками, а потом металлическим проводом. После убийства, желая скрыть следы преступления, мужчина переместил тело через имеющиеся в стенах отверстия в один из заброшенных соседних гаражей. Там он отпустил труп в погреб и скрылся.

Следователи завершают предварительное расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об исчезновении девятилетней школьницы в Саратове стало известно 9 октября 2019 года. Более суток продолжались поиски ребенка, после чего тело было найдено в одном из гаражей. Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки и дал признательные показания. Также сообщалось, что он уже имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс, поскольку в поисках девочки участвовали многие жители Саратова. Эта трагедия вновь заставила и жителей России, и политиков обсуждать отмену моратория на смертную казнь.