Лобня, Московская область, , 17:13 — REGNUM Как минимум три человека пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в подмосковной Лобне. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла около 14:05 мск на пересечении улиц Дружбы и Ленина. Столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский микроавтобус. Пострадали как минимум три человека.

Пострадавшие были госпитализированы. Информация об их состоянии не поступала. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Проводится проверка обстоятельств и причин ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новой Москве.

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