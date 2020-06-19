Джуно , США, , 16:55 — REGNUM Заброшенный автобус, ставший местом паломничества для туристов после съёмок в фильме, решили убрать власти американского штата Аляска. Об этом 19 июня сообщила пресс-служба департамента природных ресурсов штата.

Автобус стал культовой достопримечательностью для туристов после выхода романа «В диких условиях» Джона Кракауэра о погибшем путешественнике, который долгое время жил в заброшенном автобусе. Позднее по роману был снят фильм с таким же названием. Прототипом романа и кинофильма стал реальный путешественник Кристофер Маккэндлесс, который использовал автобус для жилья и в нём же в 1992 году погиб от истощения.

Руководитель департамента природных ресурсов Аляски Корри Файги пояснил, что вопрос был тщательно изучен с точки зрения общественной безопасности. Было рассмотрено и обсуждено несколько вариантов и в итоге лучшим решением было признано убрать автобус с тропы.

Как отметил Файги, множество туристов после выхода книги и фильма пытались добраться до автобуса, пройти «по стопам» главного героя. Часто такие попытки заканчивались трагически, туристы погибали, получали травмы, либо приходилось привлекать спасательные службы для вызволения людей.

Военный вертолёт перевёз вертолёт в более безопасное место, где он будет находиться, пока власти штата не решат его судьбу окончательно.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении туриста, который решил совершить паломничество к заброшенному автобусу на Аляске, ставшему знаменитым после выхода книги и фильма «В диких условиях».

Читайте ранее в этом сюжете: На Аляске спасли туриста, забравшегося в ставший культовым ржавый автобус