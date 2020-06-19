Миллеровский район, , 16:04 — REGNUM В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло массовое ДТП, в котором погиб водитель тягача Volvo FH12. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария случилась около 12:30 мск 18 июня в Миллеровском районе. По предварительной информации, водитель Volvo FH12, не справившись с управлением, по касательной столкнулся с автомобилем ВАЗ 2131, снёс барьерное ограждение и выехал на встречную полосу. Затем тягач столкнулся с двумя автомобилями МАЗ и опрокинулся.

В результате массового ДТП водитель Volvo FH12 погиб, пострадавших нет. Инспекторы дорожной полиции восстанавливают картину произошедшего.