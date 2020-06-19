Тюмень, , 16:01 — REGNUM Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство о заключении под стражу бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко по делу о мошенничестве на предприятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

До этого по данному делу был арестован основатель нефтегазовой компании «Новый поток» и бывший её совладелец Дмитрий Мазуров, а также заочно взят под стражу президент группы «Новый поток» Юрий Навражный.

Отметим, что Геннадий Лисовиченко и Юрий Навражный объявлены в международный розыск. Причём бывший гендиректор Антипинского НПЗ является фигурантом нескольких дел в Тюменской области.

Антипинский НПЗ — частный нефтеперерабатывающий завод под Тюменью, подключённый к магистральным нефтепроводу. Ранее был подконтрольным группе «Новый поток», ныне — ООО «Сокар Энергоресурс». В активах Антипинского НПЗ также числятся три месторождения в Оренбургской области.

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