Самара, , 15:53 — REGNUM Специалисты мобильных групп Самарской таможни с начала 2020 года в районе села Большая Черниговка выявлено три большегрузных автомобиля, следовавших из Казахстана в Россию. Грузовики перевозили крупные партии товаров народного потребления, включая продукцию под маркой Tommy Hilfiger, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе осмотров в грузовых отсеках автомобилей были обнаружены 297 футболок-поло, 196 сумок, 12 тыс. единиц мужского женского белья.

По заключению правообладателя данная продукция не входит в дизайнерские линейки бренда, нанесенные товарные знаки низкого качества, а также отсутствует надлежащая упаковка и этикетки. Договор на использование товарного знака с отправителем и получателем груза правообладатель не заключал. Сумма ущерба оценивается компанией Tommy Hilfiger Licensing B.V. оценивается в 28 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для принятия решений о возбуждении уголовных дел по ч.1 ст.180 УК РФ («Незаконное использование чужого товарного знака»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая самарские таможенники задержали партию спортивной одежда и обуви в объеме около 33 тыс. единиц под товарной маркой одного из мировых брендов. Два грузовых автомобиля из Киргизии с поддельными кроссовками и спортивными брюками были задержаны в районе поселка Большая Черниговка. В грузовых отсеках было обнаружено 10,7 тыс. пар обуви и 22,4 тыс. пар брюк.

По данным правообладателя, на продукции отсутствуют оригинальные защитные ярлыки и подвесные этикетки, оформление упаковки не соответствует стандартам оформления оригинальной продукции. Сумма ущерба оценивается в 204 млн рублей.