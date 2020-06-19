Самара, , 16:14 — REGNUM Ввоз партии контрафактного товара под маркировкой TOMMY HILFIGER на сумму 28 миллионов рублей пресекли сотрудники Самарской таможни. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, с начала текущего года сотрудники Самарской таможни около Большой Черниговки выявили три грузовика, которые ехали в Россию из Казахстана. В них были обнаружены товары, в том числе и маркированные товарным знаком TOMMY HILFIGER. В этих автотранспортных средствах были обнаружены 196 сумок, 297 футболок, а также 12 тысяч единиц мужского нижнего белья.

Было установлено, что данные товары являются контрафактными. А общая сумма ущерба правообладателю составляет более 28 миллионов рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Расследование дела продолжается.

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