Киев, 19 июня 2020, 15:13 — REGNUM Станцию киевского метро «Площадь Льва Толстого» закрыли после сообщения о минировании, сообщила 19 июня пресс-служба метрополитена.
Полиция и взрывотехники проверяют информацию о минировании.
Метро пообещали открыть после завершения проверки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина сообщил о минировании киевского моста Метро. Его задержал спецназ, на месте инцидента был найден муляж бомбы. Позже «минёра» направили на лечение в психиатрическую лечебницу.
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