Киев, 19 июня 2020, 15:13 — REGNUM Станцию киевского метро «Площадь Льва Толстого» закрыли после сообщения о минировании, сообщила 19 июня пресс-служба метрополитена.

«Станцию «Площадь Льва Толстого» + пересадку закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании», — сказано в сообщении.

Полиция и взрывотехники проверяют информацию о минировании.

Метро пообещали открыть после завершения проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мужчина сообщил о минировании киевского моста Метро. Его задержал спецназ, на месте инцидента был найден муляж бомбы. Позже «минёра» направили на лечение в психиатрическую лечебницу.

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