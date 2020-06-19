История вопроса

В России заведомо ложное, то есть выдуманное и не соответствующее действительности сообщение об акте терроризма является преступлением, а не безобидной шалостью. Ответственность предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса РФ. В качестве санкции помимо крупного штрафа может выступать лишение свободы от трёх лет, а в случае крупного ущерба или тяжких последствий - до пяти лет. К уголовной ответственности за телефонные звонки и сообщения о ложных актах терроризма привлекут вменяемых лиц от 14 лет.



Кроме ответственности по уголовной статье с виновного взыскивается имущественный и материальный ущерб, который связан с вызовом бригад скорой помощи, силовых ведомств, а также тот, что причинён остановкой работы организации, где проводилась ложная эвакуация.



Явление актуально не только для России. Так, в США в марте 2019 года за телефонное хулиганство с ложными звонками в полицию геймера Тайлера Барриса приговорили к 20 годам тюрьмы.

