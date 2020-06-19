Мапуту, , 15:03 — REGNUM Четверо сотрудников полиции Мозамбика были приговорены к тюремным срокам свыше 20 лет каждый за убийство наблюдателя на выборах в октябре прошлого года. Об этом передает ВВС Swahili.

По версии следствия, Анастасио Матавеле был застрелен, когда он ехал в южном городе Хай-Хай. В его машину попали 13 пуль.

Члены элитного полицейского подразделения были арестованы после того, как их автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, когда они пытались скрыться с места преступления.

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