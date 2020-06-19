Портленд, США, , 14:55 — REGNUM Памятник первому президенту США — Джорджу Вашингтону — снесли участники протестных акций против жесткого обращения полиции в Портленде (штат Орегон). Об этом 19 июня сообщает местный телеканал KOIN.

По данным источника, группа протестующих в количестве 20 человек пришла к статуе Вашингтона, которая была установлена у здания организации «Германо-американское общество» в северо-восточной части Портленда. Они накинули на голову памятника государственный флаг США и затем его подожгли, а когда к ним подтянулись ещё люди, они свалили памятник на землю и нанесли на него надпись «1619» — год, в который, как считается, в Америку привезли первых рабов.

Также сообщается, что местная полиция начала расследование данного происшествия.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посвященный конфедератам девятиметровый обелиск, который был установлен в пригороде города Атланта (штат Джорджия), был демонтирован рабочими с применением строительного крана по решению местного суда.

Напомним, ввиду протестов против жесткого обращения полиции, которые начались после гибели в Миннеаполисе местного жителя Джорджа Флойда, в США вновь началось обострение вопросов о расовой дискриминации и были снесены, как протестующими, так и властями, несколько памятников южанам, которые участвовали в Гражданской войне в США.