Красноярск, , 14:46 — REGNUM В Красноярске следователи установили причастность 12-летнего подростка к гибели 6-летнего мальчика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, тело последнего было найдено в протоке реки Енисей на острове Татышев.

В ходе расследования происшествия выяснилось, что с детской площадки мальчик ушёл в компании более старшего мальчика. По версии следствия, вечером 1 июня они вместе пошли на остров.

«По пути следования между ними произошла ссора, и старший приятель толкнул мальчика, отчего тот поскользнулся и упал в воду. Видя, что ребёнок начал барахтаться в воде и тонуть, подросток ушел с места происшествия», — отметили в ведомстве.

Подозреваемого на период расследование следователи планируют поместить подростка в социальное учреждение.

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