Сургут, Югра, , 14:45 — REGNUM В Югре перед судом предстанет сотрудница банка, которая обвиняется в хищении 19,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Следствием установлено, что с августа 2017 года по февраль 2019 года начальница отдела розничных продаж и клиентского обслуживания сургутского филиала одного из крупных российских банков совершила хищение более 19,7 млн рублей, находившихся на вкладах и счетах 17 клиентов. Деньги она переводила на счета свои, матери, сожителя, а потом тратила их на своё усмотрение.

Чтобы обворованные клиенты не заподозрили неладное при снятии денег со счетов, начальник отдела пополняла их вклады деньгами других клиентов. Преступная практика прекратилась, когда одна из клиенток банка получила смс-уведомление об оплате обслуживания банковской карты. Женщине объяснили, что с закрытием депозита её карта будет обслуживаться платно. Клиентка потребовала разобраться с «недоразумением», ведь вклад она не закрывала.

Выявилась многомиллионная недостача, и банку пришлось из собственных средств покрывать похищенное его сотрудницей.

Начальница отдела обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сургутский городской суд рассмотрит дело по существу.