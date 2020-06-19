Анкара, , 13:53 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали высокопоставленного члена Рабочей партии Курдистана (РПК), разыскиваемого Интерполом. Об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по задержанию повстанца прошла в провинции Ширнак, расположенной на юго-востоке страны.

Задержанному было предъявлено обвинение в убийстве деревенского охранника, а также в нарушении мира и безопасности страны.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.