Москва, , 13:48 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал до 24 июля бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о растрате не менее 12,9 млрд рублей, сообщили 19 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«19 июня 2020 года Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дорогинина М.Р.», — сказал собеседник агентства.

Ранее ГСУ СК России сообщило о задержании экс-сотрудников московского банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина, Алексея Горлина и Юлии Финкельштейн. Им предъявлены обвинение в хищении не менее 12,9 млрд руб. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в крупном размере организованной группой с использованием служебного положения»).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня Басманный суд уже арестовал Горлина. А Финкельштейн накануне была помещена под домашний арест.

В конце сентября 2016 года по иску ЦБ РФ банк был признан банкротом, в отношении него ввели конкурсное производство, которое в конце марта 2019 года продлили ещё на полгода — до 23 сентября 2019 года. Конкурсным управляющим «БФГ-Кредита» назначили государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

По данным госкорпорации, на начало апреля 2019 года банк имеет долги перед 2 835 кредиторами на общую сумму 41 628 574 000 рублей. При этом на момент отзыва лицензии обязательства перед клиентами составляли 46 131 843 000 рублей, из которых на вклады физлиц приходилось 2 551 870 000 рублей. На тот момент ООО по величине активов занимало 99-е место в банковской системе России.