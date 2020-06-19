Казань, , 13:49 — REGNUM Следственные органы в Татарии возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ». Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления СКР.

С 2013 по 2019 годы бюджетное учреждение арендовало помещения на улице Сеченова в Казани. Главврач организации без оформления договора субаренды безвозмездно предоставил в пользование два кабинета фирме, которая принадлежала его супруге, с целью осуществления коммерческой деятельности. В результате руководством Центра причинен ущерб в размере 4,1 млн рублей.

Следователи продолжают расследование уголовного дела и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года замглавы МЧС Татарии задержали по подозрению в мошенничестве на 161 млн рублей.

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