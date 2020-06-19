Горняк, Алтайский край, , 13:31 — REGNUM Уголовное дело сразу по двум статьям возбуждено в отношении 61-летней жительницы города Горняк (Алтайский край). Как сообщает региональное СУ СК РФ, женщину подозревают в том, что она жестоко обращалась со своим семилетним внуком, находящимся у нее под опекой.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожилая женщина неоднократно применяла в отношении ребёнка физическое и психическое насилие. Кроме того, она удерживала мальчика в погребе дома, связывала руки и ноги ребенка, тем самым незаконно лишив его свободы. В настоящее время решается вопрос об изъятии ребенка из семьи и помещении в социальное учреждение.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, то есть причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного») и п. «д» ч.2 ст.127 УК РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»).