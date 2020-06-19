Алма-Ата, Казахстан, , 13:29 — REGNUM Девять человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Алма-Ате, сообщили 19 июня в пресс-службе департамента полиции города.

ДТП произошло 19 июня в 10:00 (7:00 мск). По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции между транспортными средствами.

По словам водителя, который допустил столкновение, у автобуса отказали тормоза, и он не смог избежать аварии. В результате ДТП травмы получили девять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в результате ДТП в Актюбинской области Казахстана скончались шесть человек. Авария произошла на трассе Актюбинск — Астрахань.

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