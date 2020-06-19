Казань, , 13:32 — REGNUM В Татарии возбуждено уголовное дело о сокрытии «Татфлотом» денежных средств, за счет которых должны были взыскиваться налоги и сборы. Информацию об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Компания в период с июня 2019 года по март 2020 года имела просроченные недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на сумму более 186 млн рублей, руководство организовало перечисление выручки не на арестованные счета, а на счета контрагентов-поставщиков. Размер сокрытых от налоговых органов средств составил более 14 млн рублей.

По этому факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов»). Расследование взято на контроль и будет продолжено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году «Татфлот» уже подозревали в сокрытии от налогов более чем на 100 млн рублей.

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