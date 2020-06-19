Самара, , 13:25 — REGNUM Около одного килограмма наркотического вещества изъяли стражи порядка у пассажира автомобиля в Самарской области. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка на посту ДПС около села Зеленовка остановили автомобиль с регистрационным номером Тамбовской области. При проверке документов у водителя полицейские заметили, что пассажир этого автотранспортного средства сильно нервничает. Поэтому они решили досмотреть его.

В результате в рюкзаке у безработного жителя Брянской области 1990 года рождения был найден пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что данное вещество массой примерно один килограмм оказалось наркотиком мефедроном.

Кроме этого, стражи порядка установили, что подозреваемый ранее не один раз был привлечен к уголовной ответственности за преступления в сфере имущественных отношений.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Расследование дела продолжается.

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