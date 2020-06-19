Чита, , 13:16 — REGNUM Несмотря на взрывной характер распространения коронавируса, далеко не все жители Забайкальского края соблюдают масочный режим. Более того, судя по сообщению помощника министра экономического развития Забайкальского края Дарьи Юринской, в Чите горожане, по словам бизнесменов, устраивают споры и драки с продавцами, отказываясь надеть маску, средства дезинфекции воруют прямо с кассы.

«В одном из магазинов по адресу улица Малая, 2В 19 июня нетрезвый мужчина отказался надеть маску и начал нападать на продавца. Пока наряд полиции добирался до нарушителя порядка, покупатель скрылся», — об этом рассказал сотрудник минэкономразвития региона Игорь Номоконов. В связи с этим предприниматели Читы обеспокоены безопасностью своего персонала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 19 июня общее количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Забайкалье достигло 2458, причём 67 новых носителей SARS-CoV-2 добавились только за последние сутки.

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