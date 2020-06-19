Чебоксары, , 13:12 — REGNUM Похороны бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева пройдут в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

«Похороны экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева, который после продолжительной болезни скончался 18 июня в клинике Санкт-Петербурга, назначены на воскресенье, 21 июня. Церемония прощания пройдет в этот же день в ледовом дворце «Чебоксары-арена» с 9 до 12 утра по адресу: город Чебоксары, улица Чапаева, дом 19», — говорится в сообщении.

О смерти Михаила Игнатьева стало известно вечером 18 июня. Ранее СМИ сообщили о том, что он госпитализирован с симптомами COVID-19.