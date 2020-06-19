Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Прошедший в Санкт-Петербурге шторм с ливнями привел к подтоплению некоторых помещений Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина, где проходят лечение больные COVID-19. Об этом 19 июня корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Больница им. Боткина в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По словам собеседника агентства, в одном из помещений подвала больницы Боткина произошло подтопление.

«Сотрудниками технической службы больницы совместно с ГУП «Водоканал» в течение нескольких часов последствия затопления были устранены», — отметили в больнице.

Также в больнице подчеркнули, что затопленные подвальные помещения используются только персоналом медучреждения. В результате инцидента никто не пострадал.

Отметим, на YouTube было размещено видео из больницы, на котором видно, что уровень воды в подвальном помещении был достаточно высоким и доходил почти до колена. Кроме того, на одном из роликов видно, как вода просачивается внушительным потоком из дверей закрытых помещений медучреждения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге во время грозового шторма погибли два человека