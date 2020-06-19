Ижевск, , 12:51 — REGNUM В Удмуртии по факту гибели при пожаре четырёх человек в деревне Усть-Сарапулка Сарапульского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

По данным следствия, сгоревший дом принадлежал 38-летнему жителю Сарапула, использовался в качестве дачи. Вечером перед пожаром в доме находилось шесть человек — семья хозяев дома с друзьями и их шестилетним ребёнком. Мальчик от задымления проснулся и успел выйти. А его отец не пострадал, поскольку спал в автомобиле возле дома.

На месте работают следователи и следователи-криминалисты из аппарата следственного управления Удмуртии. Назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы, допрашиваются жители деревни.

Как сообщало ИА REGNUM, о пожаре стало известно в ночь на 19 июня. Возгорание произошло в частном доме № 11 по улице Камской. Огнем была охвачена площадь 60 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, однако в результате пожара погибли четыре человека.

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