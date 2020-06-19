Курган, 19 июня 2020, 12:48 — REGNUM В Кургане проводится прокурорская проверка по факту угрозы обрушения стены многоквартирного дома на улице Володарского, 51. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Администрации Кургана и органам жилищного контроля прокуратурой поручено провести обследование разрушающегося дома и произвести противоаварийные мероприятия.
Сотрудники надзорного ведомства в свою очередь оценят действия мэрии и управляющей компании при принятии мер для обеспечения прав граждан на благоприятные условия проживания.