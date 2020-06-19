Афины , , 12:34 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 возле берегов Греции. Об этом 19 июня сообщает Геологическая служба США (USGS).

По ее данным, землетрясение произошло в 07:43 по времени UTC (10:43 мск). Его эпицентр находился на расстоянии 80 км в южном направлении от населённого пункта Неа-Анатоли, а очаг располагался на глубине 10 км.

При этом информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате подземных толчок не поступала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов архипелага Кермадек в Новой Зеландии.