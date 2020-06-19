Усть-Канский район, Алтай, , 12:28 — REGNUM Жителя Усть-Канского района Республики Алтай обвиняют в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних дочерей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, возбуждено два уголовных дела, соединённых в одно производство.

По данным следствия, около девяти лет назад обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совратил 10-летнюю дочь. Супруги в этот момент не было дома. После того, как девочка выросло, мужчина начал домогаться до младшей дочери.

«Родственники девочки обратили внимание на нежелание ребенка оставаться с отцом, из разговоров с ней о причинах такого поведения выяснили, что отец, оставаясь с ней наедине, совершал с девочкой действия сексуального характера», — отметили в ведомстве.

46-летний мужчина вину не признал, однако в следствии считают, что собрали неопровержимые доказательства его виновности. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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