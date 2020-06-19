Саратов, , 12:35 — REGNUM В Саратовской области рыбаки сообщают о массовой гибели рыбы в Волге. Видео на YouTube-канале местного портала «Наш Маркс» публикуют местные жители.

По словам автора ролика, только за одну поездку по реке на лодке рыбак обнаружил несколько десятков мертвых толстолобиков. Вся река в рыбе, вес которой достигает 15 кг, причем многие особи с икрой. «Рыбины по 12−15 килограммов. Что с ними случилось? Кто их отравил? По всему судовому ходу плавают мертвые… Не первый десяток видели сегодня. С икрой все», — констатирует автор видео.

Пока официальных комментариев природоохранного ведомства по этой теме нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2019 году на Волге выявили массовую гибель рыбы.

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