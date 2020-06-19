Красногорск, , 12:01 — REGNUM Данные официальной статистики, в том числе и силовых ведомств, далеко не всегда отражают реальную ситуацию, особенно если говорить о ситуации на местах, заявил ИА REGNUM адвокат Константин Мусман, комментируя обнародованный Генпрокуратурой список самых коррумпированных регионов России. Тот факт, что в данных регионах возбуждается большее количество уголовных дел о коррупции, отнюдь не свидетельствует о том, что в действительности она в них выше, чем, к примеру, в южных регионах России, отметил он.

«Напротив, как раз это может свидетельствовать о меньшей степени коррупции, так как в самых коррумпированных регионах большинство преступлений коррупционной направленности просто не попадет в сводки правоохранительных органов. В данном случае материалы социологических исследований могут быть не менее информативными, чем данные статистики правоохранительных органов, поскольку о большинстве проявлений коррупции физические лица или представители юридических лиц в органы внутренних дел или органы безопасности не сообщают», — считает Мусман.

Он также подчеркнул, что не очень понятно, что именно Генеральная прокуратура РФ вкладывает в понятие «коррупция», так как это понятие очень многогранно и включает в себя далеко не только факты взяточничества чиновников, но и многие другие виды злоупотреблений и противоправных действий со стороны власти.

«Например, заказные дела против предпринимателей стоит рассматривать как коррупцию? А ведь они могут даже не носить корыстной подоплеки. Но правоохранительные органы иногда действуют в интересах региональной власти. Если это коррупционное проявление не принималось во внимание при проведении исследования, то тогда понятен список названных регионов. Ведь Москвы в нем нет. Я не хочу оппонировать позиции Генеральной прокуратуры, но хочу отметить, что региональный уровень законности в правоохранительной среде на местах очень неплохой. Я вел дела во многих регионах страны и много раз сталкивался с действиями правоохранительных и судебных органов в регионах. Например, следователь принимает ошибочное или незаконное решение, а прокурор его отменяет, ошибся прокурор — отменяет решение суд, ошибся судья — вступает в дело суд вышестоящей инстанции. В регионах схема действий такая, в Москве, к сожалению, все обстоит гораздо хуже», — заявил Мусман.

Также стоит разделять уровень бытовой коррупции, связанной со взяточничеством представителей органов власти, правоохранительных органов, систем образования, здравоохранения, и коррупции более крупных масштабов, в основе которой — злоупотребления в сфере государственных закупок, субсидий, помощи из федерального центра. Перечисленные Генпрокуратурой регионы оценивались скорее по второму виду коррупции.

«В то же время, есть объективные факторы, которые могут оказывать влияние на коррупцию. В отношении Камчатского края это удаленность от федерального центра и приморское географическое положение. Если говорить о Чувашии и Мордовии, то в этих национальных республиках сложились достаточно замкнутые системы управления, в которых большую роль играла личная лояльность к руководителям республик. Но, что интересно, у экс-главы Чувашии не сложились отношения с президентом страны. Он потерял должность. Это обстоятельство также могло обусловить повышенное внимание федеральных правоохранительных органов к Чувашии. Я не говорю о том, что регион не коррумпированный, но там, где на коррупцию могли не обращать столь пристального внимания, здесь и в данном случае его обратили», — резюмировал адвокат.

Напомним, в список наиболее коррумпированных регионов РФ попали Мордовия, Чувашия и Камчатский край, а также Архангельская, Брянская, Новгородская и ряд других областей.